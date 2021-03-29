"Ювентус" ищет замену Буффону

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"Ювентус" ищет замену БуффонуФото: Твиттер @gianluigibuffon 
Руководство "Ювентуса" начало поиски нового вратаря на случай ухода Джанлуиджи Буффона по окончании сезона, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, туринский клуб может вернуть воспитанника Эмиля Аудеро, играющего сейчас за "Сампдорию". Голкипер оценивается в 15 миллионов евро и генуэзцы уже нашли для него замену в лице Владимиро Фальконе.

Кроме того, туринцы готовы дать еще один шанс Маттиа Перину, который выступает играет на правах аренды за "Дженоа".

Ранее сообщалось, что 43-летний Буффон недоволен количеством игрового времени в "Ювентусе" и готов продолжить карьеру в итальянских и других европейских клубах. Одним из вариантов - завершение карьеры в "Парме", воспитанником которой является.

Действующий контракт голкипера с "Ювентусом" заканчивается 30 июня 2021 года. 

В текущем сезоне вратарь принял участие в 10 матчах и пропустил 5 мячей. 

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