"Ювентус" ищет замену Буффону
Фото: Твиттер @gianluigibuffon
Руководство "Ювентуса" начало поиски нового вратаря на случай ухода Джанлуиджи Буффона по окончании сезона, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По данным источника, туринский клуб может вернуть воспитанника Эмиля Аудеро, играющего сейчас за "Сампдорию". Голкипер оценивается в 15 миллионов евро и генуэзцы уже нашли для него замену в лице Владимиро Фальконе.
Кроме того, туринцы готовы дать еще один шанс Маттиа Перину, который выступает играет на правах аренды за "Дженоа".
Ранее сообщалось, что 43-летний Буффон недоволен количеством игрового времени в "Ювентусе" и готов продолжить карьеру в итальянских и других европейских клубах. Одним из вариантов - завершение карьеры в "Парме", воспитанником которой является.
Действующий контракт голкипера с "Ювентусом" заканчивается 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне вратарь принял участие в 10 матчах и пропустил 5 мячей.
Читать также: Буффон решил уйти из "Ювентуса" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17