"Ювентус" ищет замену для Кьеллини. Клуб выбирает между четырьмя защитниками
Туринский "Ювентус" определил четырёх кандидатов на замену центральному защитнику Джорджио Кьеллини.
36-летний итальянец, скорее всего, завершит карьеру следующим летом, поэтому "старая синьора" уже сейчас ищет варианты усиления обороны.
По информации Calciomercato, на сегодняшний день в шорт-лист клуба входят Самюэль Умтити ("Барселона"), Никола Миленкович ("Фиорентина"), Сократис Папастатопулос ("Арсенал") и Давид Алаба ("Бавария").
Рыночная стоимость француза - 12 миллионов евро, серба - 28 млн, грека - 6 млн, австрийца - 65 млн. При этом двое последних, вероятно, станут свободными агентами по окончании этого сезона.
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|26
|62
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|Интер Милан
|26
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|Парма
|26
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|Болонья
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|Кальяри
|26
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|Фиорентина
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