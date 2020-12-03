"Ювентус" ищет замену для Кьеллини. Клуб выбирает между четырьмя защитниками

Туринский "Ювентус" определил четырёх кандидатов на замену центральному защитнику Джорджио Кьеллини.

36-летний итальянец, скорее всего, завершит карьеру следующим летом, поэтому "старая синьора" уже сейчас ищет варианты усиления обороны.

По информации Calciomercato, на сегодняшний день в шорт-лист клуба входят Самюэль Умтити ("Барселона"), Никола Миленкович ("Фиорентина"), Сократис Папастатопулос ("Арсенал") и Давид Алаба ("Бавария").

Рыночная стоимость француза - 12 миллионов евро, серба - 28 млн, грека - 6 млн, австрийца - 65 млн. При этом двое последних, вероятно, станут свободными агентами по окончании этого сезона.

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