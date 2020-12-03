"Ювентус" ищет замену для Кьеллини. Клуб выбирает между четырьмя защитниками

Теги ювентусджорджио кьеллинисамюэль умтитиникола миленковичсократис папастатопулосдавид алабатрансферы

"Ювентус" ищет замену для Кьеллини. Клуб выбирает между четырьмя защитниками

Туринский "Ювентус" определил четырёх кандидатов на замену центральному защитнику Джорджио Кьеллини.

36-летний итальянец, скорее всего, завершит карьеру следующим летом, поэтому "старая синьора" уже сейчас ищет варианты усиления обороны.

По информации Calciomercato, на сегодняшний день в шорт-лист клуба входят Самюэль Умтити ("Барселона"), Никола Миленкович ("Фиорентина"), Сократис Папастатопулос ("Арсенал") и Давид Алаба ("Бавария").

Рыночная стоимость француза - 12 миллионов евро, серба - 28 млн, грека - 6 млн, австрийца - 65 млн. При этом двое последних, вероятно, станут свободными агентами по окончании этого сезона.

Не пропустите: Льоренте может вернуться в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" не заплатит игрокам за январь

"Барселона" не заплатит игрокам за январь

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов