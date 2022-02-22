"Ювентус" избежал наказания за сомнительные финансовые сделки

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"Ювентус" избежал наказания за сомнительные финансовые сделки

Прокуратура завершила дело о ложной финансовой отчётности туринского "Ювентуса".

Напомним, что проверялись некоторые трансферы клуба. В частности, правоохранителей заинтересовал обмен Миралема Пьянича на Артура, а также уход Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" и выплата ему зарплаты.

Как сообщает пресс-служба "старой синьоры", прокуратура не применит дисциплинарных мер в отношении клуба.

"Ювентус" набрал 47 очков в 26 турах Серии А и идёт на четвёртом месте в таблице. Сегодня команда сыграет с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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