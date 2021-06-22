"Ювентус" изменил клубную эмблему в знак поддержки ЛГБТ (фото)

2 Теги ювентус

"Ювентус" изменил клубную эмблему в знак поддержки ЛГБТ (фото)

Туринский "Ювентус" присоединился к акции по поддержке ЛГБТ-сообщества.

В официальном Twitter-аккаунте "Ювентуса" появилась эмблема клуба, окрашенная в радужные цвета.

"Футбол любят все", - гласит подпись фото.

Ранее стало известно, что УЕФА запретил подсветить "Альянц Арены" в цветах ЛГБТ-флага во время матча Германия - Венгрия во время матча чемпионата Европы.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Пришёл гелевый и началось.Розовые полосы на форму,Суперлига,теперь это. Мда ... Forza Juve!

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