"Ювентус" изменил статус Дибалы в проекте клуба
Туринский "Ювентус" больше не боится бесплатно потерять нападающего Пауло Дибалу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, аргентинец перестал считаться центральной фигурой в клубном проекте "старой синьоры".
Вероятность ухода 28-летнего футболиста теперь высока, потому что решено не предлагать ему зарплату более 7 миллионов евро в год.
Контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает по окончании текущего сезона. Главными претендентами на него являются "Атлетико" и "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17