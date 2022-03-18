"Ювентус" изменил статус Дибалы в проекте клуба

Фото инстаграм Пауло Дибалы

Туринский "Ювентус" больше не боится бесплатно потерять нападающего Пауло Дибалу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, аргентинец перестал считаться центральной фигурой в клубном проекте "старой синьоры".

Вероятность ухода 28-летнего футболиста теперь высока, потому что решено не предлагать ему зарплату более 7 миллионов евро в год.

Контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает по окончании текущего сезона. Главными претендентами на него являются "Атлетико" и "Интер".

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