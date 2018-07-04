"Ювентус" изучает финансовую сторону возможного трансфера Роналду

Туринский "Ювентус" изучает финансовую сторону возможного трансфера ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "старая синьора" готова заплатить за 33-летнего форварда 100 миллионов евро. Однако большую озабоченность у чемпиона Италии вызывает оклад португальца в 30 миллионов евро за сезон.

Напомним, Роналду тепло высказался о "Ювентусе". | soccernews.ru