"Ювентус" – "Кальяри" - 3:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Кальяри".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|1
|3
|2
|Наполи
|1
|3
|3
|Аталанта
|0
|0
|4
|Беневенто
|0
|0
|5
|Болонья
|0
|0
|6
|Кьево
|0
|0
|7
|Кротоне
|0
|0
|8
|Фиорентина
|0
|0
|9
|Дженоа
|0
|0
|10
|Интер Милан
|0
|0
|11
|Лацио
|0
|0
|12
|Милан
|0
|0
|13
|Рома
|0
|0
|14
|СПАЛ
|0
|0
|15
|Сампдория
|0
|0
|16
|Сассуоло
|0
|0
|17
|Торино
|0
|0
|18
|Удинезе
|0
|0
|19
|Хеллас Верона
|1
|0
|20
|Кальяри
|1
|0