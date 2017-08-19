"Ювентус" – "Кальяри" - 3:0 (обзор)

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"Ювентус" – "Кальяри" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Кальяри".

Не пропустите: "Ювентус" с крупной победы начинает новый сезон в Серии А. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 1 3
2 Наполи 1 3
3 Аталанта 0 0
4 Беневенто 0 0
5 Болонья 0 0
6 Кьево 0 0
7 Кротоне 0 0
8 Фиорентина 0 0
9 Дженоа 0 0
10 Интер Милан 0 0
11 Лацио 0 0
12 Милан 0 0
13 Рома 0 0
14 СПАЛ 0 0
15 Сампдория 0 0
16 Сассуоло 0 0
17 Торино 0 0
18 Удинезе 0 0
19 Хеллас Верона 1 0
20 Кальяри 1 0
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