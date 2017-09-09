"Ювентус" - "Кьево" - 3:0 (обзор)
Сегодня в стартовом матче 3-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" со счетом 3:0 обыграл "Кьево" из Вероны. Смотрите видеообзор этого поединка.
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Манчини объяснил неудачу в игре против "Динамо"
-
"Манчестер Сити" планирует подписать еще одного игрока "Тоттенхэма"
-
"Барселона" выдала лучший свой старт в истории Ла Лиги
-
Зимой "Манчестер Юнайтед" планирует заполучить свою новую трансферную цель стоимостью свыше 100 миллионов евро
-
"Динамо" и "Зенит" завершили матч без голов
-
"Динамо" - "Зенит" - 0:0 (обзор)
-
"Звезда" на своем поле уступила "Черноморцу"
-
"Интер" - СПАЛ - 2:0 (обзор)
-
Тайсон: "Коваленко - это драгоценность украинского футбола"
-
"Интер" обыграл СПАЛ
-
"Реал" не воспользовался возможностью приобретения Семеду
-
Не сыграть против "Барселоны" рискуют сразу три игрока "Ювентуса"
-
"Депортиво" - "Реал Сосьедад" - 2:4 (обзор)
-
Матч "Лацио" - "Милан" таки состоится сегодня
-
В результативном матче "Реал Сосьедад" обыграл "Депортиво"
-
Черчесов посетил матч "Динамо" - "Зенит"
-
Дембеле: "Было странно находиться рядом с лучшими игроками мира"
-
Иньеста: "Сейчас я ничего не могу подтвердить"
-
Официально: матч "Лацио" - "Милан" отменен
-
Матч "Бенфика" - ЦСКА доверили Мальенко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|3
|9
|2
|Интер Милан
|3
|9
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|Лацио
|2
|4
|8
|Болонья
|2
|4
|9
|СПАЛ
|3
|4
|10
|Рома
|2
|3
|11
|Кьево
|3
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0