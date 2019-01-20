"Ювентус" - "Кьево": видеотрансляция матча Серии А
В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Ювентус" примет "Кьево".
"Старая синьора" продолжает лидировать в чемпионате опережая ближайшего преследователя на 8 очков. "Кьево" на данный момент замыкает турнирную таблицу.
Поединок состоится 21 января в 22:30 по московскому времени.
Прямую видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|19
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|19
|8