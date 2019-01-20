"Ювентус" - "Кьево": видеотрансляция матча Серии А

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Ювентус" примет "Кьево".

"Старая синьора" продолжает лидировать в чемпионате опережая ближайшего преследователя на 8 очков. "Кьево" на данный момент замыкает турнирную таблицу.

Поединок состоится 21 января в 22:30 по московскому времени.

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