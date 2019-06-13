"Ювентус" контактировал с "Манчестер Юнайтед" по трансферу Погба

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"Ювентус" контактировал с "Манчестер Юнайтед" по трансферу Погба

"Ювентус" приступил к активным действиям по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Sky Sports, спортдир "старой синьоры" Фабио Паратичи уже провел первые переговоры с руководством "красных дьяволов".

Соглашение Погба с клубом действует до лета 2021 года. Ранее интерес к футболисту проявлял "Реал".

В минувшем сезоне на счету Погба 16 забитых мячей и 11 результативных передач в 47 матчах.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" новую цену на Погба. | http://soccernews.ru
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