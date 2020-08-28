"Ювентус" контактировал с отцом Месси

"Ювентус" продолжает проявлять интерес к форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

По сведениям L’Equipe, "старая синьора" уже контактировала с отцом футболиста Хорхе Месси. Отмечается, что "Ювентус" мечтает о том, чтобы Месси и Криштиану Роналду играли в одной команде.

Напомним, что на аргентинца также претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Месси хочет активировать опцию расторжения контракта, однако "Барса" требует выплату суммы отступных в размере 700 миллионов евро.

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