"Ювентус" контактирует с Гризманном

Туринский "Ювентус" контактирует с ведущим форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, рассказал журналист Rai Sport Чиро Венерато. В частности, он сообщил: "Ювентус" очень заинтересован в подписании Антуана Гризманна, сумма отступных за которого равняется 100 миллионам евро. Все видят Гризманна в "Барселоне", но я могу заверить, что между "Ювентусом" и окружением Гризманна было несколько контактов".

Напомним, "Ювентус" определился с первым подписанием на лето. | soccernews.ru