"Ювентус" контактирует с хавбеком "Реала"
Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует La Gazzetta dello Sport.
Так, по сведениям издания, "старая синьора" уже вышла на контакт с 24-летним хавбеком "сливочных". Представители чемпиона Италии предпринимают попытки склонить хорвата к возвращению в Серию А.
В завершившемся сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".
Напомним, Ковачич намерен определиться с будущим после разговора с новым наставником "Реала". | soccernews.ru
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