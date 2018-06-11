"Ювентус" контактирует с хавбеком "Реала"

Теги реал мадридювентусматео ковачич

"Ювентус" контактирует с хавбеком "Реала"Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" уже вышла на контакт с 24-летним хавбеком "сливочных". Представители чемпиона Италии предпринимают попытки склонить хорвата к возвращению в Серию А.

В завершившемся сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, Ковачич намерен определиться с будущим после разговора с новым наставником "Реала". | soccernews.ru

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