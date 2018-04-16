"Ювентус" контактирует с топовым нападающим

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"Ювентус" контактирует с топовым нападающимТуринский "Ювентус" вышел на контакт с ведущим форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани, информирует Rai Sport.

Так, по сведениям источника, переговоры между "старой синьорой" и представителями 31-летнего нападающего парижан продвигаются достаточно хорошо. Обе стороны заинтересованы в возможном сотрудничестве.

Ожидается, что не против продажи уругвайца будет и ПСЖ.

Напомним, ПСЖ определился с трансферной стоимостью Кавани. | soccernews.ru

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