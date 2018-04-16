"Ювентус" контактирует с топовым нападающим
Туринский "Ювентус" вышел на контакт с ведущим форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани, информирует Rai Sport.
Так, по сведениям источника, переговоры между "старой синьорой" и представителями 31-летнего нападающего парижан продвигаются достаточно хорошо. Обе стороны заинтересованы в возможном сотрудничестве.
Ожидается, что не против продажи уругвайца будет и ПСЖ.
Напомним, ПСЖ определился с трансферной стоимостью Кавани. | soccernews.ru
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|Милан
|32
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|7
|Фиорентина
|32
|51
|8
|Аталанта
|32
|49
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|Сампдория
|32
|48
|10
|Торино
|32
|46
|11
|Болонья
|32
|38
|12
|Дженоа
|32
|38
|13
|Удинезе
|32
|33
|14
|Кальяри
|32
|32
|15
|Сассуоло
|32
|31
|16
|Кьево
|32
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|СПАЛ
|32
|28
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|Кротоне
|32
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|19
|Хеллас Верона
|32
|25
|20
|Беневенто
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