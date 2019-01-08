"Ювентус" контактирует с трансферной целью "Баварии"

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"Ювентус" контактирует с трансферной целью "Баварии"

Туринский "Ювентус" контактирует с вингером лондонского "Челси" Каллумом Хадсоном-Одои, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, представители "старой синьоры" провели переговоры с агентом футболиста касательно возможного переезда перспективного англичанина на "Альянц Стадиум".

Утверждается, что в ходе диалога делегатам "Ювентуса" дали понять, что 18-летний фланговый нападающий уже выбрал для себя новый клуб и это "Бавария".

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "Челси" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. "Синие" готовы продать своего воспитанника не дешевле, чем за 40 миллионов евро.

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