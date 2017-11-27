"Ювентус" – "Кротоне" - 3:0 (видео)

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"Ювентус" – "Кротоне" - 3:0 (видео)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 14-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Кротоне" (3:0).

Видео: "Ювентус" – "Кротоне".

 

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4 Рома 13 31
5 Лацио 13 29
6 Сампдория 13 26
7 Милан 14 20
8 Болонья 14 20
9 Кьево 14 20
10 Торино 14 19
11 Фиорентина 14 18
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 14 11
17 Дженоа 14 10
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