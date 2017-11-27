"Ювентус" – "Кротоне" - 3:0 (видео)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 14-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Кротоне" (3:0).
Видео: "Ювентус" – "Кротоне".
Не пропустите: "Ювентус" разгромил "Кротоне". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|14
|38
|2
|Интер Милан
|14
|36
|3
|Ювентус
|14
|34
|4
|Рома
|13
|31
|5
|Лацио
|13
|29
|6
|Сампдория
|13
|26
|7
|Милан
|14
|20
|8
|Болонья
|14
|20
|9
|Кьево
|14
|20
|10
|Торино
|14
|19
|11
|Фиорентина
|14
|18
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Кальяри
|14
|15
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|14
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|14
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|13
|0