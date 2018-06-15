"Ювентус" купил Фавилли
Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте объявил о трансфере форварда "Асколи" Андреа Фавилли.
Сумма сделки составила 7,5 миллионов евро, ещё 1,25 миллиона предусмотрено в качестве бонусов. Стороны заключили контракт до 2023 года.
Отметим, что 21-летний Фавилли уже выступал за "Ювентус" с 2015 по 2016 год.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
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|Кротоне
|38
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|Хеллас Верона
|38
|25
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