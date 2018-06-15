"Ювентус" купил Фавилли

Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте объявил о трансфере форварда "Асколи" Андреа Фавилли.

Сумма сделки составила 7,5 миллионов евро, ещё 1,25 миллиона предусмотрено в качестве бонусов. Стороны заключили контракт до 2023 года.

Отметим, что 21-летний Фавилли уже выступал за "Ювентус" с 2015 по 2016 год.

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