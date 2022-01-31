"Ювентус" купил хавбека сборной Швейцарии

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"Ювентус" купил хавбека сборной Швейцарии

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Швейцарии и менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа перешел в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Сумма трансфера составила 8,6 миллионов евро. Футболист заключил с "Ювентусом" контракт до лета 2026 года.

25-летний Закариа выступал за "Боруссию" с 2017 года. Всего он провел за немецкий клуб 146 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за "Серветт" и "Янг Бойз". За сборную Швейцарии сыграл 40 матчей и забил три гола.

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