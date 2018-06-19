"Ювентус" купит за 40 миллионов евро игрока сборной Португалии

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"Ювентус" купит за 40 миллионов евро игрока сборной Португалии

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу текущим летом станет игроком "Ювентуса", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, трансфер игрока сборной Португалии обойдётся "бьянконери" в 40 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Канселу провёл на правах аренды в "Интере", однако миланский клуб из-за проблем с ФФП не смог его выкупить.

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