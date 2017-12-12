"Ювентус" летом мог купить Аррисабалагу

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага летом 2017 года мог оказаться в "Ювентусе", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринскому клубу было предложено купить 23-летнего стража ворот, однако те отказались, так как продолжают верить в Войцеха Щесны, который должен стать преемником Джанлуиджи Буффона.

Теперь же Аррисабалага находится в шаге от перехода в мадридский "Реал" за 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru