"Ювентус" летом отказался продавать Ругани в "Зенит"

"Зенит" летом проявлял интерес к защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, питерский клуб был одним из клубов, которые пытались купить футболиста. Также им интересовались "Арсенал" и "Наполи".

Впрочем, "Ювентус" отклонил все предложения по 22-летнему Ригони, так как на него рассчитывает главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

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