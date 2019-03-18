"Ювентус" летом поборется за Эриксена

Туринский "Ювентус" намерен во время летнего трансферного окна побороться за полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, представители "старой синьоры" уже контактируют с окружением звёздного датчанина.

Главным претендентом на 27-летнего хавбека считается мадридский "Реал".

Ранее стало известно, что "Тоттенхэм" требует за Эриксена 225 миллионов евро. Контракт футболиста с "шпорами" истекает в 2020 году.

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