"Ювентус" лидирует в борьбе за одного из лидеров "Лиона"

Туринский "Ювентус" является лидером в борьбе за полузащитника "Лиона" Уссама Ауара, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на два года с правом последующего выкупа. Также на хавбека претендует "Манчестер Сити", но Ауар не заинтересован в переходе в стан "горожан", так как клуб на два года исключен из еврокубков.

В нынешнем сезоне 21-летний Ауар провел за "Лион" 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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