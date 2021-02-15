"Ювентус" лишился основного защитника перед матчем с "Порту"
Колумбийский защитник туринского "Ювентуса" Хуан Куадрадо выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
У футболиста диагностировано повреждение правого подколенного сухожилия. Сроки восставновления игрока составят не менее 10 дней. Таким образом, колумбиец пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" (17 февраля).
В нынешнем сезоне 32-летний Куадрадо провел за "Ювентус" 25 матчей во всех турнирах и отдал 13 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17