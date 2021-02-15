"Ювентус" лишился основного защитника перед матчем с "Порту"

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"Ювентус" лишился основного защитника перед матчем с "Порту"

Колумбийский защитник туринского "Ювентуса" Хуан Куадрадо выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение правого подколенного сухожилия. Сроки восставновления игрока составят не менее 10 дней. Таким образом, колумбиец пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" (17 февраля).

В нынешнем сезоне 32-летний Куадрадо провел за "Ювентус" 25 матчей во всех турнирах и отдал 13 результативных передач.

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