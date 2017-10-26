"Ювентус", "Манчестер Сити" и "Барселона" интересуются защитником "Лиона"

Туринский "Ювентус", английский "Манчестер Сити" и каталонская "Барселона" интересуются защитником французского "Лиона" Муктаром Диакаби.

Как информирует sport.es, 20-летний бек "ткачей" привлек внимание европейских грандов своей игрой в текущем сезоне, в котором он уже отметился одним забитым мячом в пяти играх за свой клуб.

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