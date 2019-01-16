"Ювентус" - "Милан" - 1:0 (видеообзор матча)

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"Ювентус" - "Милан" - 1:0 (видеообзор матча)

Предлагаем обзор матча Суперкубка Италии, в котором "Ювентус" обыграл "Милан" со счетом 1:0. Победный гол забил Криштиану Роналду.

Не пропустите:  Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"soccernews.ru

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Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

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