"Ювентус" - "Милан" - 2:1 (видеообзор матча)
Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 31-го тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" обыграл "Милан" со счетом 2:1.
Видео: "Ювентус" - "Милан"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Торино
|31
|49
|8
|Лацио
|29
|48
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Парма
|31
|34
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Кальяри
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|30
|11