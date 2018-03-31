"Ювентус" – "Милан" - 3:1 (обзор)

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"Ювентус" – "Милан" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Миланом".

Не пропустите: "Ювентус" в концовке матча дожимает "Милан" и укрепляет лидерство в Серии А. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 29 58
5 Лацио 30 57
6 Милан 29 50
7 Аталанта 29 47
8 Фиорентина 29 44
9 Сампдория 29 44
10 Торино 29 39
11 Болонья 30 35
12 Удинезе 29 33
13 Дженоа 29 31
14 Кальяри 29 29
15 Кьево 29 28
16 Сассуоло 29 28
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 29 24
19 Хеллас Верона 29 22
20 Беневенто 29 10
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