"Ювентус" – "Милан" – 4:0 (обзор)

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"Ювентус" – "Милан" – 4:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом".

Видео: "Ювентус" – "Милан".

Не пропустите: Очередной трофей туринцев: "Ювентус" уничтожил "Милан" в финале Кубка Италии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 36 85
3 Рома 36 73
4 Лацио 36 71
5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
18 Кальяри 36 33
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 36 18
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