"Ювентус" - "Милан": анонс и прогноз матча за Суперкубок Италии

"Ювентус" – "Милан"

Стадион: "Король Абдалла Спортс Сити" (Джидда, Саудовская Аравия)

Начало матча: 20:30

Главный арбитр: Лука Банти

Уже сегодня в Саудовской Аравии состоится матч Суперкубка Италии, в котором сойдутся две самые титулованные команды турнира – "Ювентус" и "Милан". Российский зритель очень любит такие вывески, однако для самих итальянцев встреча совсем не авторитетна и даже попахивает гнилью. В этой истории замешаны в основном нефутбольные вопросы, но главный посыл – Суперкубок не должен проходить в Азии. А, между прочим, так делает не только Италия. Испанцы тоже начали вывозить свои турниры за пределы страны.

Главным фаворитом встречи считается "Ювентус" и в этом нет особого сюрприза. Команда очень стабильно прошла первый круг чемпионата, практически гарантировала себе победу по итогам сезона, да и на Суперкубок у нее особые планы. Помимо более чем 3 млн, которые представители Саудовской Аравии обещают командам за участие в матче, "зебры" не прочь завоевать и сам титул. Они участвую в мачте Суперкубка 6 лет подряд (без учета нынешнего), но одержали всего лишь 3 победы, проиграв два последних финала "Лацио" и "Милану". Согласно авторитетным источникам, во встрече против "россонери" Аллегри не сможет рассчитывать сразу на шестерых футболистов. Главной потерей, конечно, считается травма Манджукича, который своими голами против топ-соперников обеспечивает команде нужную разницу, в то время как все накрывают бесчисленные удары Роналду. Кроме хорвата на поле стадиона в Саудовской Аравии не выйдут Ригони, Бенатья, Барцальи, Канселу и Куадрадо. Однако, стоит признать, что их отсутствия костяк основного состава никак не пострадает.

Куда хуже дела у "Милана". Мало того, что подопечные Гаттузо очень неважно проявили себя во встречах против лидеров итальянского футбола, так еще и главный ассистент команды Сусо схлопотал удаление, получил травму и никак не поможет "Милану" в важном в первую очередь для главного тренера матче. Зато в составе будет другой игрок – Гонсало Игуаин. Да, он тоже не продуктивен во встречах против топ-команд, но сейчас дело касается околофутбольных историй. Игуаин играет за "Милан" на правах аренды, но принадлежит "Ювентусу". И именно "зебры", как сообщает ряд СМИ, тормозят его переход в состав "Челси". Очень интересно, как аргентинец проявит себя в очередной встрече с бывшей командой.

Интересные факты перед противостоянием "Ювентус" – "Милан"

Милан не может победить "Ювентус" уже 13 встреч кряду. Последний раз "россонери" одерживали верх над "зебрами" в ноябре 2012 года.

"Ювентус" проиграл в 2 Суперкубках Италии подряд. В том числе 2 года назад в серии пенальти последовало поражение от "Милана".

В последних 6 встречах "Ювентус" забил "Милану" 15 голов, пропустив при этом всего 3 раза.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Щесны – Де Шильо, Бонуччи, Кьелини, Сандро – Пьянич, Бентанкур, Матюиди – Коста, Дибала, Роналду

"Милан": Доннарумма – Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес – Чалханоглу, Кесье, Бакайоко, Пакета – Игуаин, Кутроне.

Прогноз на матч

Букмекеры отдают безоговорочное преимущество лучшей команде Италии. Коэффициент на победу "Юве" равняется 1,56. В триумф "Милана" верят слабо – 7,4. В случае ничьи в основное время поставленную сумму можно умножить в 4,2 раза.

"Ювентус" мотивирован, а "Милан" – нестабилен и плох в любых матчах против равных по силе команд. Это и должно стать квинтэссенцией встречи. Умножить свой банк в 1,5 раза – это лучшее, что может посоветовать наша редакция, ведь против победы "зебр" нет совершенно никакого аргумента. Еще одна привлекательная ставка – одна из команд не забьет, и речь о "Милане". Да, Гатуззо и компания являются одними из лидеров чемпионата по среднему количеству ударов за матч, но забивать "Юве" – это далеко не удел "Милана" в последние годы.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – нет (1,77).