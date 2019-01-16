"Ювентус" - "Милан": анонс и прогноз матча за Суперкубок Италии
"Ювентус" – "Милан"
Стадион: "Король Абдалла Спортс Сити" (Джидда, Саудовская Аравия)
Начало матча: 20:30
Главный арбитр: Лука Банти
Уже сегодня в Саудовской Аравии состоится матч Суперкубка Италии, в котором сойдутся две самые титулованные команды турнира – "Ювентус" и "Милан". Российский зритель очень любит такие вывески, однако для самих итальянцев встреча совсем не авторитетна и даже попахивает гнилью. В этой истории замешаны в основном нефутбольные вопросы, но главный посыл – Суперкубок не должен проходить в Азии. А, между прочим, так делает не только Италия. Испанцы тоже начали вывозить свои турниры за пределы страны.
Главным фаворитом встречи считается "Ювентус" и в этом нет особого сюрприза. Команда очень стабильно прошла первый круг чемпионата, практически гарантировала себе победу по итогам сезона, да и на Суперкубок у нее особые планы. Помимо более чем 3 млн, которые представители Саудовской Аравии обещают командам за участие в матче, "зебры" не прочь завоевать и сам титул. Они участвую в мачте Суперкубка 6 лет подряд (без учета нынешнего), но одержали всего лишь 3 победы, проиграв два последних финала "Лацио" и "Милану". Согласно авторитетным источникам, во встрече против "россонери" Аллегри не сможет рассчитывать сразу на шестерых футболистов. Главной потерей, конечно, считается травма Манджукича, который своими голами против топ-соперников обеспечивает команде нужную разницу, в то время как все накрывают бесчисленные удары Роналду. Кроме хорвата на поле стадиона в Саудовской Аравии не выйдут Ригони, Бенатья, Барцальи, Канселу и Куадрадо. Однако, стоит признать, что их отсутствия костяк основного состава никак не пострадает.
Куда хуже дела у "Милана". Мало того, что подопечные Гаттузо очень неважно проявили себя во встречах против лидеров итальянского футбола, так еще и главный ассистент команды Сусо схлопотал удаление, получил травму и никак не поможет "Милану" в важном в первую очередь для главного тренера матче. Зато в составе будет другой игрок – Гонсало Игуаин. Да, он тоже не продуктивен во встречах против топ-команд, но сейчас дело касается околофутбольных историй. Игуаин играет за "Милан" на правах аренды, но принадлежит "Ювентусу". И именно "зебры", как сообщает ряд СМИ, тормозят его переход в состав "Челси". Очень интересно, как аргентинец проявит себя в очередной встрече с бывшей командой.
Интересные факты перед противостоянием "Ювентус" – "Милан"
Милан не может победить "Ювентус" уже 13 встреч кряду. Последний раз "россонери" одерживали верх над "зебрами" в ноябре 2012 года.
"Ювентус" проиграл в 2 Суперкубках Италии подряд. В том числе 2 года назад в серии пенальти последовало поражение от "Милана".
В последних 6 встречах "Ювентус" забил "Милану" 15 голов, пропустив при этом всего 3 раза.
Ориентировочные составы
"Ювентус": Щесны – Де Шильо, Бонуччи, Кьелини, Сандро – Пьянич, Бентанкур, Матюиди – Коста, Дибала, Роналду
"Милан": Доннарумма – Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес – Чалханоглу, Кесье, Бакайоко, Пакета – Игуаин, Кутроне.
Прогноз на матч
Букмекеры отдают безоговорочное преимущество лучшей команде Италии. Коэффициент на победу "Юве" равняется 1,56. В триумф "Милана" верят слабо – 7,4. В случае ничьи в основное время поставленную сумму можно умножить в 4,2 раза.
"Ювентус" мотивирован, а "Милан" – нестабилен и плох в любых матчах против равных по силе команд. Это и должно стать квинтэссенцией встречи. Умножить свой банк в 1,5 раза – это лучшее, что может посоветовать наша редакция, ведь против победы "зебр" нет совершенно никакого аргумента. Еще одна привлекательная ставка – одна из команд не забьет, и речь о "Милане". Да, Гатуззо и компания являются одними из лидеров чемпионата по среднему количеству ударов за матч, но забивать "Юве" – это далеко не удел "Милана" в последние годы.
Прогноз Soccernews: обе команды забьют – нет (1,77).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 января
-
"Ньюкасл" пробился в четвертый раунд Кубка Англии
-
"Валенсия" завоевала путевку в четвертьфинал Кубка Испании
-
"Севилья" намерена подписать форварда "Атлетико" зимой
-
"Тоттенхэм" снизил для "Реала" цену на Эриксена
-
Моуринью нашел новое место работы
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за таланта "Ромы"
-
"Ювентус" - "Милан": анонс и прогноз матча за Суперкубок Италии
-
"Ювентус" - "Милан": прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Италии
-
На Балотелли появился еще один претендент
-
Воспитанник "Реала" дал ответ "Атлетико" по поводу возможного трансфера
-
"Ювентус" - "Милан": где и когда смотреть матч за Суперкубок Италии
-
Де Хеа назвал "Манчестер Юнайтед" требования по новому контракту
-
"Хетафе" стал первым четвертьфиналистом Кубка Испании
-
"Зенит" объявил о расставании с опытным защитником
-
Официально: хавбек "Барселоны" перешел в "Гуанчжоу Эвергранд"
-
"Реал" нацелился на ведущего форварда сборной Германии
-
"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Барселоны"
-
Жена экс-форварда "Спартака" и "Зенита" в одиночку справилась с грабителем: подробности произошедшего
-
Тер Штеген ярко высказался о целях "Барселоны" в этом сезоне