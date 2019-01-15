"Ювентус" - "Милан": где и когда смотреть матч за Суперкубок Италии

16 января в Саудовской Аравии в городе Джедда состоится матч за Суперкубок Италии, в котором сыграют "Ювентус" и "Милан". Встреча пройдет на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".

Начало матча в 20:30 мск.

Игру будут транслировать российские телеканалы "Матч ТВ", "Матч Футбол 2" и "Матч Планета". В других странах встречу покажут: BT Sport 1, bet365 (Великобритания), Sport TV 1 (Португалия) и Rai 1 (Италия).

В данный момент "Ювентус" и "Милан" являются рекордсменами по числу побед в Суперкубке страны. Оба клуба выигрывали турнир по семь раз. Таким образом победитель этого матча станет единоличным рекордсменом.

Не пропустите: "Милан" может лишиться основного игрока перед битвой за Суперкубок Италии с "Ювентусом". | http://soccernews.ru