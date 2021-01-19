"Ювентус" - "Милан": где смотреть онлайн

20 января в матче за Суперкубок Италии сыграют туринский "Ювентус" и неаполитанский "Наполи".

Прямую трансляцию поединка покажет российский телеканал "Телеспорт". Встреча пройдет в Реджо-нель-Эмилии на стадионе "Мапей". Начало матча в 23:00 мск.

В матче за Суперкубок Италии участвуют чемпион страны и обладатель национального Кубка. В прошлом сезоне "Ювентус" завоевал чемпионский титул, а "Наполи" выиграл Кубок, обыграв в финале "Ювентус".

"Ювентус" восемь раз выигрывал Суперкубок Италии и это является рекордом страны. "Наполи" дважды завоевывал почетный трофей.

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