"Ювентус" - "Милан": где смотреть онлайн

Теги ювентуснаполи

"Ювентус" - "Милан": где смотреть онлайн

20 января в матче за Суперкубок Италии сыграют туринский "Ювентус" и неаполитанский "Наполи". 

Прямую трансляцию поединка покажет российский телеканал "Телеспорт". Встреча пройдет в Реджо-нель-Эмилии на стадионе "Мапей". Начало матча в 23:00 мск.

В матче за Суперкубок Италии участвуют чемпион страны и обладатель национального Кубка. В прошлом сезоне "Ювентус" завоевал чемпионский титул, а "Наполи" выиграл Кубок, обыграв в финале "Ювентус".

"Ювентус" восемь раз выигрывал Суперкубок Италии и это является рекордом страны. "Наполи" дважды завоевывал почетный трофей.

Не пропустите: "Ювентус" сделал запрос в "Дженоа" по поводу Шомуродова. | http://soccernews.ru
 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Хунтелаар перешел в "Шальке"

Официально: Хунтелаар перешел в "Шальке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов