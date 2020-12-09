"Ювентус", "Милан" и "Атлетико" поборются за хавбека "Лацио"

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"Ювентус", "Милан" и "Атлетико" поборются за хавбека "Лацио"

"Ювентус", "Милан" и "Атлетико" проявляют интерес к аргентинскому полузащитнику "Лацио" Хоакину Корреа, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянские и испанский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Лацио" оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Корреа провел за "Лацио" 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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