"Ювентус", "Милан" и "Рома" побеждают в матчах Серии А

Завершились матчи 10-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупные победы "Ювентуса" и "Милана", а также очередные успехи "Ромы" и "Лацио".

"Ювентус" – СПАЛ - 4:1 (2:1)

Голы: Бернардески, 14 - 1:0, Дибала, 22 - 2:0, Палоски, 34 - 2:1, Игуаин, 65 - 3:1, Куадрадо, 70 - 4:1

"Ювентус": Щесны, Бардзальи, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Ругани, Бентанкур (Пьянич, 59), Хедира (Маркизио, 75), Дуглас Коста, Бернардески (Куадрадо, 56), Дибала, Игуаин.

"Кьево" – "Милан" - 1:4 (0:2)

Голы: Сусо, 36 - 0:1, Цесар, 42 (автогол) - 0:2, Чалханоглу, 55 - 0:3, Бирса, 61 - 1:3, Калинич, 64 - 1:4

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия, Романьоли, Чалханоглу, Биглия (Локателли, 68), Борини, Кессиэ, Сусо (Монтоливо, 73), Калинич (Андре Силва, 81).

"Кальяри" – "Беневенто" - 2:1 (1:0)

Голы: Фараго, 9 - 1:0, Йеммелло, 90 (с пенальти) - 1:1, Паволетти, 90 - 2:1

"Фиорентина" – "Торино" - 3:0 (1:0)

Голы: Бенасси, 29 - 1:0, Симеоне, 66 - 2:0, Эль-Бабакар, 74 (с пенальти) - 3:0

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Бруну Гашпар, 79), Астори, Бадель, Верету, Бенасси, Кьеза, Терео (Эссерик, 19), Симеоне (Эль-Бабакар, 72).

"Рома" – "Кротоне" - 1:0 (1:0)

Гол: Перотти, 10 (с пенальти) - 1:0

"Рома": Алиссон, Фасио, Коларов, Карсдорп (Флоренци, 82), Морено, Жерсон (Пеллегрини, 75), Гоналон, Ундер (Дефрель, 64), Наингголан, Перотти, Джеко.

"Сассуоло" – "Удинезе" - 0:1 (0:1)

Гол: Барак, 32 - 0:1

"Болонья" – "Лацио" - 1:2 (0:2)

Голы: Милинкович-Савич, 4 - 0:1, Лулич, 28 - 0:2, Лулич, 50 (автогол) - 1:2

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Марушич (Габаррон, 89), Баштуш, Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку, 64), Луис Альберто (Нани, 73), Пароло, Лейва, Иммобиле.

Положение лидеров: Наполи - 28, Интер - 26, Ювентус, Лацио - 25, Рома - 21 (9)...

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