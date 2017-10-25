"Ювентус", "Милан" и "Рома" побеждают в матчах Серии А
Завершились матчи 10-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупные победы "Ювентуса" и "Милана", а также очередные успехи "Ромы" и "Лацио".
"Ювентус" – СПАЛ - 4:1 (2:1)
Голы: Бернардески, 14 - 1:0, Дибала, 22 - 2:0, Палоски, 34 - 2:1, Игуаин, 65 - 3:1, Куадрадо, 70 - 4:1
"Ювентус": Щесны, Бардзальи, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Ругани, Бентанкур (Пьянич, 59), Хедира (Маркизио, 75), Дуглас Коста, Бернардески (Куадрадо, 56), Дибала, Игуаин.
"Кьево" – "Милан" - 1:4 (0:2)
Голы: Сусо, 36 - 0:1, Цесар, 42 (автогол) - 0:2, Чалханоглу, 55 - 0:3, Бирса, 61 - 1:3, Калинич, 64 - 1:4
"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия, Романьоли, Чалханоглу, Биглия (Локателли, 68), Борини, Кессиэ, Сусо (Монтоливо, 73), Калинич (Андре Силва, 81).
"Кальяри" – "Беневенто" - 2:1 (1:0)
Голы: Фараго, 9 - 1:0, Йеммелло, 90 (с пенальти) - 1:1, Паволетти, 90 - 2:1
"Фиорентина" – "Торино" - 3:0 (1:0)
Голы: Бенасси, 29 - 1:0, Симеоне, 66 - 2:0, Эль-Бабакар, 74 (с пенальти) - 3:0
"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Бруну Гашпар, 79), Астори, Бадель, Верету, Бенасси, Кьеза, Терео (Эссерик, 19), Симеоне (Эль-Бабакар, 72).
"Рома" – "Кротоне" - 1:0 (1:0)
Гол: Перотти, 10 (с пенальти) - 1:0
"Рома": Алиссон, Фасио, Коларов, Карсдорп (Флоренци, 82), Морено, Жерсон (Пеллегрини, 75), Гоналон, Ундер (Дефрель, 64), Наингголан, Перотти, Джеко.
"Сассуоло" – "Удинезе" - 0:1 (0:1)
Гол: Барак, 32 - 0:1
"Болонья" – "Лацио" - 1:2 (0:2)
Голы: Милинкович-Савич, 4 - 0:1, Лулич, 28 - 0:2, Лулич, 50 (автогол) - 1:2
"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Марушич (Габаррон, 89), Баштуш, Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку, 64), Луис Альберто (Нани, 73), Пароло, Лейва, Иммобиле.
Положение лидеров: Наполи - 28, Интер - 26, Ювентус, Лацио - 25, Рома - 21 (9)...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|10
|28
|2
|Интер Милан
|10
|26
|3
|Ювентус
|10
|25
|4
|Лацио
|10
|25
|5
|Рома
|9
|21
|6
|Сампдория
|9
|17
|7
|Фиорентина
|10
|16
|8
|Милан
|10
|16
|9
|Аталанта
|10
|15
|10
|Кьево
|10
|15
|11
|Болонья
|10
|14
|12
|Торино
|10
|13
|13
|Удинезе
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Сассуоло
|10
|8
|16
|Дженоа
|10
|6
|17
|Кротоне
|10
|6
|18
|Хеллас Верона
|10
|6
|19
|СПАЛ
|10
|5
|20
|Беневенто
|10
|0