"Ювентус" - "Милан": прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии сыграют "Ювентус" и "Милан". Матч пройдет 16 января в Саудовской Аравии в городе Джедда на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".

Начало встречи в 20:30 мск.

Безоговорочным фаворитом матча по мнению букмекеров является "Ювентус". На победу туринского клуба можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 4,10. На успех "Милана" предлагается коэффициент 7,50.

В последних 10 матчах между командами в чемпионате Италии "Ювентус" одержал девять побед и лишь однажды успех был на стороне "Милана".

Впрочем, в матче за Суперкубок Италии, который состоялся в 2016 году, "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался миланский клуб.

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