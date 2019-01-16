"Ювентус" - "Милан": прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Италии
В матче за Суперкубок Италии сыграют "Ювентус" и "Милан". Матч пройдет 16 января в Саудовской Аравии в городе Джедда на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".
Начало встречи в 20:30 мск.
Безоговорочным фаворитом матча по мнению букмекеров является "Ювентус". На победу туринского клуба можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 4,10. На успех "Милана" предлагается коэффициент 7,50.
В последних 10 матчах между командами в чемпионате Италии "Ювентус" одержал девять побед и лишь однажды успех был на стороне "Милана".
Впрочем, в матче за Суперкубок Италии, который состоялся в 2016 году, "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался миланский клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8