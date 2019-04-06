"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция центрального матча 31-го тура Серии А

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"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция центрального матча 31-го тура Серии А

В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Ювентус" дома сразится с "Миланом".

Победа в этом матче может принести "старой синьоре" очередной чемпионский титул при условии, что "Наполи" проиграет в воскресенье. Но вряд ли "россонери" просто так отдадут принципиальному сопернику три очка, ведь команда сама очень нуждается в набранных баллах. Ребята Дженнаро Гаттузо отчаянно сражаются за путёвку в Лигу Чемпионов, поэтому поражение в Турине явно не входит в их планы.

Матч пройдёт в субботу, 6 апреля, на стадионе "Альянц Стэдиум". Начало - в 19:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

Не пропустите: Гаттузо: "Матч с "Ювентусом" может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона". | http://soccernews.ru

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