"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция центрального матча 31-го тура Серии А
В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Ювентус" дома сразится с "Миланом".
Победа в этом матче может принести "старой синьоре" очередной чемпионский титул при условии, что "Наполи" проиграет в воскресенье. Но вряд ли "россонери" просто так отдадут принципиальному сопернику три очка, ведь команда сама очень нуждается в набранных баллах. Ребята Дженнаро Гаттузо отчаянно сражаются за путёвку в Лигу Чемпионов, поэтому поражение в Турине явно не входит в их планы.
Матч пройдёт в субботу, 6 апреля, на стадионе "Альянц Стэдиум". Начало - в 19:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите: Гаттузо: "Матч с "Ювентусом" может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Лацио
|29
|48
|7
|Рома
|30
|48
|8
|Торино
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|33
|13
|Кальяри
|30
|33
|14
|Парма
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|30
|11