"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция центрального матча 31-го тура Серии А

В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Ювентус" дома сразится с "Миланом".

Победа в этом матче может принести "старой синьоре" очередной чемпионский титул при условии, что "Наполи" проиграет в воскресенье. Но вряд ли "россонери" просто так отдадут принципиальному сопернику три очка, ведь команда сама очень нуждается в набранных баллах. Ребята Дженнаро Гаттузо отчаянно сражаются за путёвку в Лигу Чемпионов, поэтому поражение в Турине явно не входит в их планы.

Матч пройдёт в субботу, 6 апреля, на стадионе "Альянц Стэдиум". Начало - в 19:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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