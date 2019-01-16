"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция матча за Суперкубок Италии

Теги ювентусмилан

"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция матча за Суперкубок Италии

Сегодня, 16 января, в Саудовской Аравии пройдет матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Миланом".

Смотрите на Soccernews.ru видеотрансляцию матча "Ювентус" - "Милан"

Начало встречи в 20:30 мск.

Матч пройдет в городе Джидда на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".

Не пропустите: "Ювентус" - "Милан": прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Италии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент "Барселоны" назвал имя главного тренера команды на следующий сезон

Президент "Барселоны" назвал имя главного тренера команды на следующий сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов