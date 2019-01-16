"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция матча за Суперкубок Италии

Сегодня, 16 января, в Саудовской Аравии пройдет матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Миланом".

Смотрите на Soccernews.ru видеотрансляцию матча "Ювентус" - "Милан"

Начало встречи в 20:30 мск.

Матч пройдет в городе Джидда на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".

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