"Ювентус" обыграл "Атлетико" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

"Ювентус" минимально обыграл "Атлетико" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Победный гол забил Пауло Дибала на 45+2 минуте.

"Ювентус" - "Атлетико" - 1:0 (1:0)

Голы: Дибала, 45+2 - 1:0

"Ювентус": Шченсны, Данило, Бонуччи, Де Шильо, де Лигт, Рэмзи (Бернардески, 63), Бентанкур (Хедира, 86), Пьянич, Матюиди, Роналду, Дибала (Игуаин, 76).

"Атлетико": Облак, Фелипе, Лоди (Лемар, 64), Триппьер, Эрмосо, Коке, Сауль, Эррера (Корреа, 60), Томас, Витоло (Жоау Феликс, 54), Мората.

"Ювентус" с 13 баллами лидирует в группе D, "Атлетико" с 7 очками занимает 2 позицию.

В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" сыграет с "Локомотивом". "Байер" встретится с "Ювентусом". Матчи состоятся 11 декабря.

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