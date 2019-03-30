"Ювентус" минимально переиграл "Эмполи" (видео гола)
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Ювентус" одержал победу над "Эмполи".
Единственный гол в матче забил Мойсе Кин. Лидирующий "Ювентус" увеличил отрыв от "Наполи" в чемпионате до 18 очков.
"Ювентус" - "Эмполи" 1:0
Гол: Кин, 72 - 1:0
"Ювентус": Щесны, Кьеллини, Алекс Сандро (Спинаццола, 61), Жоау Канселу, Ругани, Пьянич, Матюиди (Кин, 69), Бентанкур, Джан, Бернардески (Касерес, 84), Манджукич.
"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Делль`Орко, Майетта (Паскуаль, 80), Паяч (Учан, 79), Траоре, Крунич (Аккуа, 80), Беннасер, Весели, Фариас, Капуто.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|78
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|29
|33
|13
|Кальяри
|29
|33
|14
|Сассуоло
|28
|32
|15
|Удинезе
|28
|28
|16
|СПАЛ
|28
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|29
|11