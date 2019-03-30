"Ювентус" минимально переиграл "Эмполи" (видео гола)

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"Ювентус" минимально переиграл "Эмполи" (видео гола)

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Ювентус" одержал победу над "Эмполи".

Единственный гол в матче забил Мойсе Кин. Лидирующий "Ювентус" увеличил отрыв от "Наполи" в чемпионате до 18 очков.

"Ювентус" - "Эмполи" 1:0

Гол: Кин, 72 - 1:0

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, Алекс Сандро (Спинаццола, 61), Жоау Канселу, Ругани, Пьянич, Матюиди (Кин, 69), Бентанкур, Джан, Бернардески (Касерес, 84), Манджукич.

"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Делль`Орко, Майетта (Паскуаль, 80), Паяч (Учан, 79), Траоре, Крунич (Аккуа, 80), Беннасер, Весели, Фариас, Капуто.  

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