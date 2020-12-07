"Ювентус" могут лишить очков из-за возможного трансфера Суареса. Основная претензия - тест по итальянскому языку

Как известно, в межсезонье "Ювентус" стремился усилиться Луисом Суаресом. Уругваец оказался ненужным новому наставнику "блаугранас" Рональду Куману и вполне мог оказаться в Турине. Стороны вели переговоры, но в итоге уругвайский нападающий все же остался в Испании, подписав контракт с мадридским "Атлетико". В сентябре Суарес прибыл в Перуджу для сдачи экзамена по итальянскому языку в местном университете для иностранцев, чтобы получить уровень В1. Жена Луиса является итальянкой, поэтому форвард имеет право на получение местного гражданства. Уругваец успешно сдал экзамен 17 сентября, выполнив устную часть всего за 15 минут, однако оказалось, что не все было настолько прозрачно и однозначно. Итальянская прокуратура заподозрила, что Суарес получил тестовые задания заранее – соответственно, результат экзамена был предопределен. Правоохранительные органы начали следствие еще в сентябре, а сейчас стали известны первые результаты. Ректор университета Перуджи, в котором Суарес сдавал экзамен, а также один из деканов и два профессора учебного заведения были отстранены от должностей на 8 месяцев. Прокурор Раффаэле Кантоне также заявил, что менеджмент "Ювентуса" даже на самом высоком государственном уровне предпринимал активные меры для ускорения получения гражданства уругвайским футболистом. По сути, речь идет о банальном сговоре с целью облегчения выполнения Суаресом тестовых заданий.

Казалось бы, при чем здесь Ювентус? На самом деле, все просто: туринский клуб вел переговоры с Суаресом по переходу, но на тот момент в заявке "старой синьоры" не было свободных мест для игроков, не имеющих паспорта гражданина страны Европейского союза. Поэтому получение гражданства нападающим помогало клубу обойти установленный лимит на количество футболистов-легионеров. Должностных лиц "Юве" уже обвинили в причастности к организации ускорения получения гражданства Суаресом – в частности, под подозрение попал спортивный директор клуба Фабио Паратичи. Именно он якобы способствовал тому, что уругвайский нападающий заранее знал вопросы, по сути, фиктивного экзамена. Уругваец, как говорят, вовсе не владеет итальянским, что в контексте возможного трансфера в "Ювентус" могло сорвать планы туринцев. "Он не может произнести ни слова по-итальянски. Ему нужна помощь, чтобы не сорвать контракт с зарплатой 10 млн евро в год только потому, что у него нет B1", – именно эта фраза стала поводом для начала расследования. Паратичи подозревают в соответствующей преступном сговоре с руководством университета о досрочной передаче экзаменационных вопросов Суаресу, информирует Corriere dello Sport.

"Ювентус" на своем официальном сайте подтвердил, что Фабио Паратичи стал одним из фигурантов следствия. Ему уже сообщили о предусмотренных законодательством процессуальных гарантиях и праве на защиту. В то же время клуб заверил, что полностью доверяет своему спортивному директору и уверен, что следствие установит отсутствие состава преступления в его действиях. Sportmediaset утверждает, что дело касается статьи 32 местного федерального кодекса спортивного правосудия. В нем говорится, что компании, а также их менеджеры, участники, акционеры, которые осуществляют или позволяют другим совершать действия, направленные на получение фальшивых сертификатов или документов о гражданстве, чтобы обойти правила въезда в Италию, несут за это ответственность. Очевидно, именно это инкриминируют Паратичи. Параллельно с правоохранительными органами свое расследование начала и прокуратура Федерации футбола Италии. По информации итальянских СМИ, рассматривают два варианта наказания для "Ювентуса". Первый (более реальный) – клуб получит штраф, а виновное должностное лицо будет отстранено на определенный срок от футбольной деятельности. Второй вариант – "Ювентус" лишат очков в турнирной таблице Серии "А", могут запретить регистрировать новых футболистов в последующие два трансферные окна, а еще одним видом наказания является исключение из Серии "А". Впрочем, последний вариант пока маловероятен (но все же не исключен) – тем более, что история знает похожий прецедент. В конце 90-х уругвайский нападающий Альваро Рекоба получил дисквалификацию на 4 месяца за использование паспорта, полученного с нарушением процедуры. "Интер" же, который вместе с футболистом провернул аферу, отделался лишь штрафом.

В ситуации с Суаресом парадокс заключается еще и в том, что в итоге "Ювентус" так и не подписал Луиса. "Старая синьора" вернула Морату, который в свое время уже защищал цвета клуба. Не получив нападающего тогда еще "Барселоны", "Юве" теперь рискует получить проблемы. Что касается уругвайского форварда, то ему санкции не грозят, поскольку он не подписал контракта с "Ювентусом", а по состоянию на настоящее время не подпадает под юрисдикцию как итальянского законодательства, так и Федерации футбола страны. Заметим, что в 2006 году "Ювентус" уже получил серьезное наказание, которое стало самым строгим в истории итальянского футбола. За организацию и участие в договорных матчах (дело, известное под названием Кальчополи) туринский клуб был переведен в Серию "В" и лишен двух скудетто (сезонов 2004/05 и 2005/06). Не исключено, что при принятии решения по данному делу приговор в Кальчополи тоже будет учтен, поскольку это не первое нарушение "старой синьоры".

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников