"Ювентус" могут не выпустить на матч с "Миланом"

В органах здравоохранения Турина заявили, что "Ювентусу" могут запретить вылет на матч 16-го тура Серии А с "Миланом". Такая мера будет предпринята в случае выявления новых заражений коронавирусом в команде.



Как сообщалось ранее, защитник Алекс Сандро и хавбек Хуан Куадрадо сдали положительные тесты на COVID-19. Из-за этого было принято решениеперенести вылет в Милан на матч на следующее утро.

"Мы получили информацию от"Ювентуса", что два игрока команды заразились коронавирусом. Это пока еще не вспышка, но мы следим за ситуацией. Если появятся новые заболевшие, то мы будем вынуждены изолировать всех игроков и персонал, а также запретить "Ювентусу" вылет в Милан", — цитирует директора местного органа здравоохранения Роберто Тести Corriere di Torino.