"Ювентус" может арендовать Гомеша на два года

"Ювентус" не оставляет попыток подписать полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша.

Как сообщает Football Italia, "бьянконери" могут арендовать 24-летнего португальца сроком на два года. Не исключается, что в соглашении между клубами будет прописана опция выкупа.

Ранее стало известно, что "Ювентус" и "Барселона" проведут переговоры по трансферу Гомеша в Монако, где сегодня состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru