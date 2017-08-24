"Ювентус" может арендовать Гомеша на два года

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"Ювентус" может арендовать Гомеша на два года

"Ювентус" не оставляет попыток подписать полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша.

Как сообщает Football Italia, "бьянконери" могут арендовать 24-летнего португальца сроком на два года. Не исключается, что в соглашении между клубами будет прописана опция выкупа.

Ранее стало известно, что "Ювентус" и "Барселона" проведут переговоры по трансферу Гомеша в Монако, где сегодня состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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