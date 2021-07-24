"Ювентус" может арендовать Гризманна в случае ухода Роналду
Фото: инстаграм Гризманна
Будущее форварда "Барселоны" Антуана Гризманна остается неопределенным.
Как сообщает Diario Sport, в случае ухода Криштиану Роналду "Ювентус" может подписать Гризманна. Возможен вариант аренды игрока с опцией выкупа.
Контракт Роналду с "Ювентусом" истекает следующим летом. Португальцем интересуется ПСЖ, который готов подписать его, если уйдет Килиан Мбаппе.
Напомним, что "Барса" готова отпустить Гризманна, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Француз зарабатывает около 35 миллионов евро за сезон.
Читайте также: "Барселона" может продолжить платить зарплату Гризманну после его ухода. | http://soccernews.ru
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