"Ювентус" может арендовать Шика

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"Ювентус" может арендовать Шика

Туринский "Ювентус" не отказался от идеи подписать форварда "Сампдории" Патрика Шика, несмотря на то, что футболист неудачно прошёл медицинское обследование.

Впрочем, как сообщает Football Italia, "бьянконери" не намерены сейчас покупать 21-летнего чеха.

"Ювентус" хочет перестраховаться и арендовать Шика на ближайший сезон с опцией выкупа следующим летом. | http://soccernews.ru

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