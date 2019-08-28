"Ювентус" может арендовать у "Барселоны" Ракитича

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"Ювентус" может арендовать у "Барселоны" Ракитича

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич всё ещё может оказаться в "Ювентусе", сообщает Sport.es.

По информации источника, туринский клуб может арендовать звёздного хорвата с опцией последующего выкупа.

Такой вариант устроил бы все стороны - "Барселона" избавится от ненужного игрока, "Ювентус" заполучит хавбека при минимуме затраченных средств, у Ракитича будет стабильная игровая практика.

Стоит отметить, что 31-летний футболист в новом сезоне провёл на поле 45 минут из 180 возможных. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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