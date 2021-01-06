"Ювентус" может досрочно прервать аренду Пеллегрини

"Ювентус" может досрочно вернуть из "Дженоа" защитника Луку Пеллегрини.

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, возвращение 21-летнего футболиста из аренды связано с возможным уходом Джанлуки Фработты в "Кальяри".

Пеллегрини провел в составе "Дженоа" 11 матчей и отметился одной голевой передачей.

Контракт Пеллегрини с "Ювентусом" действует до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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