"Ювентус" может досрочно прервать аренду Пеллегрини
"Ювентус" может досрочно вернуть из "Дженоа" защитника Луку Пеллегрини.
По сведениям GianlucaDiMarzio.com, возвращение 21-летнего футболиста из аренды связано с возможным уходом Джанлуки Фработты в "Кальяри".
Пеллегрини провел в составе "Дженоа" 11 матчей и отметился одной голевой передачей.
Контракт Пеллегрини с "Ювентусом" действует до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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