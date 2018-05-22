"Ювентус" может использовать основного форварда в сделке по Морате

"Ювентус" проявляет интерес к испанскому нападающему "Челси" Альваро Морате, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб планирует вернуть форварда летом и может предложить в обмен на него Гонсало Игуаина.

Напомним, что Мората ранее уже выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 годы.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 48 матчей и забил 15 голов. На счету 30-летнего Игуаина 23 гола в 50 поединках.

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