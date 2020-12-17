"Ювентус" может купить форварда "Наполи" в январе

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"Ювентус" может купить форварда "Наполи" в январе

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к нападающему неаполитанского "Наполи" и сборной Польши Аркадиушу Милику, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, "Ювентус" может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Главный тренер туринцев Андреа Пирло хочет получить еще одного форварда для ротации состава. 

"Наполи" оценивает Милика в 15-18 миллионов евро, так как его контракт с клубом истекает через полгода, а летом 2021 года он может уйти бесплатно. Также поляк входит в сферу интересов "Атлетико".

В нынешнем сезоне 26-летний Милик не провел за "Наполи" ни одного матча.

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