"Ювентус" может купить форварда "Сассуоло" в случае ухода Дибалы

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"Ювентус" может купить форварда "Сассуоло" в случае ухода Дибалы

Фото: инстаграм Джакомо Распадори/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Сассуоло" Джакомо Распадори, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Распадори может заменить в составе "Ювентуса" аргентинского форварда Пауло Дибалу, который до сих пор не договорился о продлении с клубом контракта, истекающего летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 21-летний Распадори провел за "Сассуоло" 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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