"Ювентус" может купить хавбека худшей команды Серии А

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику СПАЛа Мохамеду Фаресу, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. СПАЛ оценивает хавбека в 11 миллионов евро. Стоит отметить, что СПАЛ досрочно вылетел из Серии А.

В нынешнем сезоне 24-летний Фарес провел за СПАЛ шесть матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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