"Ювентус" может купить хавбека худшей команды Серии А

Теги ювентусспалтрансферымохаммед фарес

"Ювентус" может купить хавбека худшей команды Серии А

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику СПАЛа Мохамеду Фаресу, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. СПАЛ оценивает хавбека в 11 миллионов евро. Стоит отметить, что СПАЛ досрочно вылетел из Серии А.

В нынешнем сезоне 24-летний Фарес провел за СПАЛ шесть матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду близок к рекорду "Ювентуса" 86-летней давности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 июля

Главные новости дня: 27 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов